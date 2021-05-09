Mısır'la Türkiye neden yakınlaştı? Mete Yarar kritik açıklamayı yaptı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Mısır ile Türkiye arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

CNN Türk'te Akıl Çemberi programında konuşan Mete Yarar, Türkiye'nin duygusal tepkiler verdiğini söyledi.

Mete Yarar, 'Mısır'la Türkiye neden yakınlaştı?' sorusuna şöyle cevap verdi:

Diplomasi aksayan bir şeyi düzeltmek için yapılır. Bazı ülkeler krize rağmen büyükelçilerini çekmemektedir. Büyükelçiliklerimizin olmaması gereken iki ülke var, demiştim. Bunlar ABD ve Yunanistan’dır. Sıkıntılara bakılırsa, iletişimi devam ettirmek için devam ediyoruz. Mısır’da da böyle bir şey yapılabilirdi. Mısır ile uzlaşmamız gereken bazı şeyler var. Mısır ile Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de karşılaştık. Mısır, Türkiye ile Yunanistan arasında kalan bölgeyi kapsam dışı bıraktı. Bunu yaparak, bizimle sorun yaşamadılarını belirttiler. Keza Sirte’de de benzer bir durum oldu. Ben en başından beri aynı şeyi söylüyorum. İlişkiyi sürdürmek zorundayız. Suriye içinde bu böyle. Belki bir adım geri çekilip bakmak lazım. Bu noktada hata yapmış olabiliriz. Türkiye ile Mısır’ın ilişkileri çatışır mı? Çatışmaz. Biz iktidardaki kişileri konuşmuyoruz. Halkı konuşuyoruz. İran ile ABD arasında yaşanacak gerilimin boyutu ülkelerin tavrını belirleyecek. İran ile tansiyon yükselmezse normalleşmeyebilirler.