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Mısır'ın Sina bölgesinde 19 silahlı militan öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-31 01:46:24 -
Mısır'ın Sina bölgesinde 19 silahlı militan öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Mısır ordusu, Sina'nın kuzeyinde 19 silahlı militanın öldürdüğünü duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun son günlerde Sina'nın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 19 silahlı militanın öldürüldüğünü belirtti. Rifai, operasyonlar sırasında 5 askerin öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.

İki operasyon sırasında tehlikeli 3 militanın öldürüldüğünü aktaran Rifai, patlayıcı madde, otomatik tüfekler ve RPG roketatarların ele geçirildiğini kaydetti.

Rifai, hava kuvvetlerinin militanların bulunduğu yerlere operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

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