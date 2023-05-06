Mısır'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle! Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine göz diktiler

Turizm Ajansı'nda yer alan habere göre, Rus turistleri çekmek isteyen Mısırlı otelciler indirime gitti.

Mısır için düşük sezon olarak kabul edilen yaz aylarında Mısırlı otelciler fiyatlarını düşürme eğilimine giriyor.

Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren ve Ağustos ayı da dahil olmak üzere, Mısır'daki oteller sezonluk fiyat indirimine gitti.

11 Mayıs'tan itibaren Mısır'daki oteller yaz fiyat indirimlerine başlayacak.

İndirimler otele bağlı olarak yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişecek.

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Rus tur operatörleri Mısır'ın ünlü tatil beldeleri Hurgada ve Şarm El-Şeyh'teki otellerde yaz sezonu indirimlerinin yüzde olarak aynı olduğuna dikkat çekti.

Rus tur operatörü Intourist'in Mayıs döneminde düzenleyeceği iki kişi 7 günlük Mısır turu 130 bin rubleden (32 bin 605 lira) satılıyor.

Türkiye'nin 46 milyar dolarlık turizm geliri

Türkiye'nin turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre %53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu.