Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mısırdaki büyük tehlike

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen mısırın aslında sağlığımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte severek yediğimiz , yemeklere dahi kattığımız mısırın sağlığımıza olan olumsuz etkileri.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:57
Mısırdaki büyük tehlike

Mısır yaz mevsiminde sürekli olarak tükettiğimiz tatlı ve sulu besinler arasında yer alır. Ancak severek tükettiğimiz mısırı aşırı tüketmeye başladığımızda sağlığımızda olumsuz etkiler yarattığı ortaya çıktı. İşte mısırın sağlığımıza olan zararları.

Mısır Kan şekerini yüklettiği için diyabet hastalarının tüketmemesi gereken bir yiyecektir.Fazla tüketilen mısır bağırsaklarda gaz problemine neden olur. Biriken gaz hem bağırsaklara zarar verir hem de karında şişkinliğe neden olur.

Lif bakımından zengin olan mısır, aşırı tüketildiğinde mide sorunlarına yol açar. Ayrıca sindirilmesi zor olduğundan da hazımsızlık yapar.
İyi pişirilmeyen mısır, tüketildiğinde diş ve diş etlerine zarar verir.

Ancak mısır kararlı ve tüketimi aşırıya kaçılmadığında sağlığımız açısından faydalı olabiliyor. Yapılan araştırmalar bünyesinde barındırdığı antioksidanların kanser türlerine karşı koruma sağladığını ortaya koymuştur.

Özellikle pişirildiği zaman süt mısırındaki antioksidan seviyesini artırmaktadır. Ferulik asit içermesi ile özellikle meme ve karaciğer kanserlerine karşı koruma sağlar.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:57
  1. mısır
  2. suda mısır
  3. tehlike
  4. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek tribünleri tahrik etti'
    1. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    2. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    3. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    4. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    5. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    6. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    7. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    8. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    9. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    10. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    11. Yoğurt suyunun faydaları
    12. Cilt neden kırışır?
    13. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    14. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    15. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    16. Her gün 7 litre su içti kör oldu
    17. Fenerbahçe'den olaylı derbi açıklaması!
    18. Irak'tan Suriye'ye hava saldırısı!
    19. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil..
    20. Eski bakanı bıçakladı! Neden..
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması