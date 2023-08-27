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Dünya Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı
Dünya

Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 23:03:00 - 2023-08-27 23:06:06
Mısır'da yeni örnek proje oldu: Camileri aydınlatmak için güneş enerjisi hamlesi! Karar verdi, hedef alındı

Mısır TV'nin Birinci Kanalı'na verdiği röportajda bakanlık sözcüsü şunları söyledi: Bu proje, hükümetin temiz ve yenilenebilir enerjiye odaklanma planına uygun! Mısır'ın camilere yönelik stratejik projesi: enerjisini güneşten üretecek!

Mısri El Youm'un haberine göre Mısır Vakıflar Bakanlığı sözcüsü Abdullah Hasan, büyük camilerin güneş enerjisi kullanılarak aydınlatılması projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Mısır TV'nin Birinci Kanalı'na verdiği röportajda bakanlık sözcüsü şunları söyledi: Bu proje, hükümetin temiz ve yenilenebilir enerjiye odaklanma planına uygun olarak yürütülüyor.

Bu projenin uygulamasının ilk etapta El Vadi El Cedid vilayeti ve 33 cami için başlayacağına işaret eden Hasan şöyle konuştu: "El Vadi El Cedid vilayeti coğrafi konumu itibariyle bu projenin uygulanmasına uygundur. Projenin ikinci etabında 50 cami için bu plan hayata geçirilecek."

Mısır Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü projenin maliyetinin bakanlık ile valilikler arasında ortak şekilde karşılanacağını da ekledi.

Son olarak Hasan, Vakıflar Bakanlığı'nın çok sayıda caminin güneş enerjisi temini projesini hayata geçirmeye devam edeceğini vurguladı.
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