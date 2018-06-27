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Mısır'da şok istifa! Hector Cuper bıraktı

Mısır Milli Takımı'nda Arjantinli teknik direktör Hector Cuper görevinden ayrıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 00:19
Mısır'da şok istifa! Hector Cuper bıraktı

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 62 yaşındaki teknik adam Cuper ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Bir dönem Türkiye'de Orduspor'u da çalıştıran Cuper, İspanya'da Mallorca, Valencia, Real Betis, İtalya'da Inter, Parma gibi takımlarda görev yapmış ve 2015'te Mısır Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Cuper yönetimindeki Mısır, 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda puan alamadan turnuvaya veda etmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 00:19
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