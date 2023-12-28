Mısır'da kritik Filistin zirvesi!

Görüşmede iki lider kritik öneme sahip insani yardımların Gazze Şeridi’ne girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Görüşmede dünya genelinden Gazze için gönderilen yardımların sınırdan geçirilmesi masaya yatırıldı.

Görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, Filistin davasını sona erdirmeye ya da Filistinlileri toprakları dışında veya ülke içinde yerlerinden etmeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiklerini teyit ederek, uluslararası toplumun uygulanması için zorlaması gereken tek çözümün acil ateşkes ve insani yardımlar olduğunu vurguladılar" denildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ve Filistin arasında "adil ve kapsamlı bir çözüm" çağrısında bulunularak, söz konusu çözümün 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da içermesi gerektiği belirtildi.

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