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Aktüel Mısır'da İhvan yetkilisine müebbet hapis
Aktüel

Mısır'da İhvan yetkilisine müebbet hapis

Yeniakit Publisher
2020-08-19 01:52:07 -
Mısır'da İhvan yetkilisine müebbet hapis

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yerine vekaleten atanan Mahmud İzzet, gıyabi yargılandığı davada müebbet hapis (25 yıl) cezasına çarptırıldı.

Devlete ait Ahbar el-Yevm internet sitesinin haberine göre, El-Minya Ceza Mahkemesi, gıyabi yargılanan İzzet ve diğer 7 sanık hakkında müebbet, 8 sanık hakkında 5'er yıl hapis cezası verirken bir kişinin de beraatine hükmetti.

Haberde, davada yargılanan 17 sanığın rejimi devirmek için terör hücresi kurmak ve ekonomiyi sabote etmekle suçlandığı ifade edildi.

İhvan'ın avukatı tarafından davanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır yerel basını 2019'da İzzet'in yurt dışında bir hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi ise Temmuz 2019'da İzzet'in öldüğü haberlerini yalanlamış ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

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