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Aktüel Mısır'da İhvan mensubu 285 kişinin mal varlığına el konuldu
Aktüel

Mısır'da İhvan mensubu 285 kişinin mal varlığına el konuldu

Listede Mutez Matar, Abdullah eş-Şerif, Hişam Abdulhamid, Muhammed Nasır gibi yurt dışında yaşayan muhalif basın mensupları da yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:20:35 -
Mısır'da İhvan mensubu 285 kişinin mal varlığına el konuldu

İSTANBUL (AA) - Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) mensup 285 kişinin mal varlığına el koyma kararı aldı.

Mısır'da yayın yapan Şuruk gazetesinin yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kahire Acil İşler Mahkemesi, İhvan'ın mal varlıklarının idaresinden sorumlu komisyonun talebi üzerine İhvan'a bağlı 285 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığına el konulmasına hükmetti.

Kararın Mısır Borsasındaki para, gayrimenkul, hisse senedi ve tahvillerin, adlarına kayıtlı tüm banka hesaplarının, mevduatların ve kasalar üzerindeki tasarruflarının engellenmesini kapsadığı aktarılan haberde, söz konusu 285 kişilik listede Mutez Matar, Abdullah eş-Şerif, Hişam Abdulhamid, Muhammed Nasır gibi yurt dışında yaşayan muhalif basın mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.

Haberde mal varlıklarına el konulan kuruluşların My Way Egypt Kozmetik Şirketi, Optim Ulaşım ve Spor Merkezleri Yönetim Şirketi, Novo Care Şirketi olduğu aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, mart ayında "terör ve terörist listelerinde yer alanların mal varlıklarına el konulmasının ve dondurulmasının genişletilmesini" içeren terör oluşumları yasasındaki değişikliği onaylamıştı.

Mısır yönetimi, Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan'ı "terör örgütü" ilan ederek kapatmıştı. Ocak 2014'te ise hükümet kararıyla İhvan'ın mal varlıklarının idaresi için bir komisyon kurulmuştu.

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