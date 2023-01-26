Mısır'da Firavun dönemine ait yeni tarihi eserler keşfedildi! 'Altın Çocuk' mumyasından çok daha değerli

Mısır’ın Giza kentinde yer alan yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde antik Mısır'a ait yeni eserlerin keşfedildi. Altıncı hanedan döneminden I.Pepi'nin mezarı, onun için çalışan 'Missi' isimli bir rahibe ait heykeller, 'Hakka Şibs' isimli bir kişiye ait mezar ve çanak çömlek parçaları bulundu.

Mısır'da Firavun dönemine ait yeni eserler bulundu

Arkeologlar, ülkede antik dönemden kalma eserleri ortaya çıkardı. Eserlerin 5'inci ve 6'ncı Firavun hanedanlıklarına dayandığı kaydedildi.

Mısır'da tarihi bir keşfe daha imza atıldı.

Giza kentindeki yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde antik Mısır'a ait yeni eserler keşfedildi.

Firavun Hanedanlığı dönemine ait eserler ortaya çıkarıldı

Arkeolojik çalışmalar sırasında 5'inci ve 6'ncı Firavun Hanedanlığı dönemine ait mumya ile heykeller ve bazı değerli eşyalar bulundu.

Mısırlı arkeolog, eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar ve bulunan yeni eserler hakkında açıklamalar yaptı.

Eserler 4300 yıllık

Çalışmaları yürüten ekibin sorumlusu Havas, yapılan kazılarda bulunan eserlerin 4300 yıllık olduğu tahmin ettiklerini söyledi.

Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemine dayandığını ifade etti.

"Bugüne kadar bulduğumuz en eski mumya"

Havas, söz konusu heykellerin kireçtaşından yapıldığını, üzerlerinde nakış olmadığından dolayı kime ait olduğunu tespit edemediklerini kaydetti.

Gün yüzüne çıkarılan mumyaya ilişkin ise Havas, şöyle dedi:

Bulunan mumya bir adama ait. Adı Heka Şibs. Bu tabut 4300 yıldır hiç açılmamış. Bu, bulunan kraliyet mumyaları dışında bugüne kadar bulduğumuz en eski mumya oldu.