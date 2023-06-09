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Sosyal Medya Mısır’da dehşet anları! Köpekbalığı turisti canlı canlı böyle yedi
Sosyal Medya

Mısır’da dehşet anları! Köpekbalığı turisti canlı canlı böyle yedi

Yeniakit Publisher
2023-06-09 09:06:00 -

Mısır'da tatil yapan Rus turist, denize girdiği sırada köpekbalığı saldırısına uğradı. Saldırı anları başka bir turist tarafından kamera ile kayda alındı. İşte o görüntüler…

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpekbalığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü. Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

 Rus Konsolosluğu'ndan açıklama

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpekbalığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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