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Aktüel Mısır'da 20 sivil toplum kuruluşuna yönelik "mal varlığına el koyma kararı" bozuldu
Aktüel

Mısır'da 20 sivil toplum kuruluşuna yönelik "mal varlığına el koyma kararı" bozuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:40:55 -
Mısır'da 20 sivil toplum kuruluşuna yönelik "mal varlığına el koyma kararı" bozuldu

KAHİRE (AA) - Mısır'da, 20 sivil toplum kuruluşu ile üyeleri hakkında "mal varlığına el koyma ve seyahat yasağı" kararının iptaline karar verildi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Kahire İstinaf Mahkemesi Savcısı Ali Muhtar, 20 kuruluş hakkında yaklaşık 10 aydır yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve bu kuruluşlar ile üyeleri hakkında "mal varlığına el koyma ve seyahat yasağı kararının" iptaline karar verildiğini belirtti.

Söz konusu kuruluşlar hakkında, yabancı finansman almalarıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü kaydeden Muhtar, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilemez bir parçası olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili bağımsız yargı kaynaklarından açıklama yapılmadı.

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