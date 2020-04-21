Mısır yurt dışındaki vatandaşlarının tahliyesi için 22 sefer düzenleyecek

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için 22 sefer düzenleneceğini duyurdu.

El-Yevm es-Sabi Gazetesi'nin, Sivil Havacılık Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır Hava Yolları (EgyptAir) ile Air Cairo'nun 21-30 Nisan tarihleri arasında pek çok ülkeye 22 sefer düzenleyeceği belirtildi.

İlk olarak Lübnan'dan başlayacak istisnai seferler arasında Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ahbar el-Yevm Gazetesi'nin internet sayfasında ise Sivil Havacılık Bakanlığının, Dışişleri ve Göç bakanlıklarıyla koordineli olarak yurt dışındaki Mısır vatandaşlarının tahliyesi için perşembe günü 11 sefer düzenlenmesine karar verdiği haberi yer aldı.

Mısır yönetimi daha önce, yurt dışından ülkeye yapılacak tüm seferlerin, yolcuların 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaları için Uluslararası Marsa Alem Havalimanı'na yönlendirilmesi kararı almıştı.

Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Nebile Mekrem Abduşşehid, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, yurt dışında mahsur kalan Mısırlıların sayısının yaklaşık 3 bin 378 olduğunu söylemişti.





