Mısır unlu dereotlu poğaça tarifi
Mısır unlu dereotlu poğaça nasıl yapılır? Mis gibi kokusu, damakları şenlendiren lezzetiyle mısır unlu poğaçayı kolaylıkla evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Pastane usulü dereotlu poğaça | Kolay poğaça tarifi
Kolay poğaça tarifi | Ev yapımı dillere destan bir poğaça tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.
Mısır unlu poğaça tarifi
Malzemeler:
- 150 gram tereyağı ya da margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 adet yumurta akı
- 2 çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 su bardağı mısır unu
- 2-2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım demet dereotu
İç harcı için:
- Beyaz peynir
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı susam
Mısır unlu dereotlu poğaça nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içerisine tereyağı, sıvı yağ, bir tam yumurta bir yumurta akı, tuz veyoğurdu ayıp karıştırın.
Ardından kabartma tozunu, azar azar mısır ununu ekleyin.
Unu ise eleyerek azar azar karışıma ekleyin. Ele çok az yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.
Son olarak incecik doğradığınız dereotunu ekleyin.
Hamurdan parçalar koparın ve aralarına peyniri yerleştirip yerleştirin.
Poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpip.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçaların üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.