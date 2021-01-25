  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mısır unlu dereotlu poğaça tarifi
Kadın - Aile

Mısır unlu dereotlu poğaça tarifi

Mısır unlu dereotlu poğaça nasıl yapılır? Mis gibi kokusu, damakları şenlendiren lezzetiyle mısır unlu poğaçayı kolaylıkla evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Pastane usulü dereotlu poğaça | Kolay poğaça tarifi

Yeniakit Publisher
2021-01-25 00:24:00 -
Mısır unlu dereotlu poğaça tarifi

Kolay poğaça tarifi | Ev yapımı dillere destan bir poğaça tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Mısır unlu poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 150 gram tereyağı ya da margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet yumurta akı
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 su bardağı mısır unu
  • 2-2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım demet dereotu

İç harcı için:

  • Beyaz peynir

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı susam

Mısır unlu dereotlu poğaça nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine tereyağı, sıvı yağ, bir tam yumurta bir yumurta akı, tuz veyoğurdu ayıp karıştırın.

Ardından kabartma tozunu, azar azar mısır ununu ekleyin.

Unu ise eleyerek azar azar karışıma ekleyin. Ele çok az yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Son olarak incecik doğradığınız dereotunu ekleyin.

Hamurdan parçalar koparın ve aralarına peyniri yerleştirip yerleştirin.

Poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpip.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçaların üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık her an karışabilir! ABD uçak gemisi bölgeye girdi
Dünya

Ortalık her an karışabilir! ABD uçak gemisi bölgeye girdi

Asya kıtasında Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilim sonrası Amerika Birleşik Devletleri, USS Theodore Roosevelt liderliğindeki ABD uçak g..
İmamoğlu sporu da böldü! Fenerbahçelilerden sert tepki: Üstünü çizersek bir daha iflah olamazsın
Siyaset

İmamoğlu sporu da böldü! Fenerbahçelilerden sert tepki: Üstünü çizersek bir daha iflah olamazsın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş ve Galatasaray'a bağış yaptığı halde Fenerbahçe'nin kampanyasına katılmaması tepkilere neden ..
Cüneyt Arkın, Nevşin Mengü'yü madara etti!
Gündem

Cüneyt Arkın, Nevşin Mengü'yü madara etti!

Cüneyt Arkın, CHP yandaşı Nevşin Mengü'yü kendisini Rus protestocuya benzetmesinin ardından madara etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay