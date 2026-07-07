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Spor Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar
Spor

Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar

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Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Arjantin maçı öncesi basın toplantısında Türk milletine selam gönderdi, ardından Gazze için dünyaya seslendi.

Hossam Hassan, sahadaki başarısıyla değil, mikrofon karşısındaki sözleriyle gündeme oturdu. Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, Filistin halkına verdiği desteği yineledi ve dünyadaki karar alıcılara net bir çağrı yaptı: Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkın.

Konuşma, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında yaşandı. Hassan, Avustralya galibiyetini Filistin bayrağı açarak kutlamasıyla ilgili soruya duygusal anlar yaşayarak yanıt verdi.

Sözlerine Türk milletine selamla başladı

Filistin halkına desteğini sürdürüp sürdürmeyeceği soruldu. Hassan, cevabına Türk milletine selam söyleyerek başladı. Ardından tavrını hiç yumuşatmadan sürdürdü.

"Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor" dedi. Bir hayvan zarar gördüğünde Avrupa ve Amerika'da hemen harekete geçtiğini hatırlattı.

"Aynı duyarlılık gösterilmiyor"

Hassan, kıyası acımasızca kurdu. "Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.

Sonra asıl vurgu geldi: "Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor."

"Çocuklar hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor"

Mısırlı teknik adam, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin yaşadığı insani dramı tek tek anlattı. Kendi konforuyla Gazze'nin gerçeğini yan yana koydu.

"Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor" dedi. Sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor."

"Bir utanç kaynağıdır"

Hassan, duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurguladı. Fırtına ve sel örneğini verdi.

"Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok" dedi. Ardından karar alıcılara döndü: "Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır."

Tüm sporculara çağrı: "Bırakın Filistin halkı yaşasın"

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sözlerini Dünya Kupası vesilesiyle tüm sporculara yönelttiği bir ricayla bitirdi. Farklı dinlerden ve ülkelerden herkese seslendi.

"Lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak" dedi. (Kaynak: Ajans haberi)

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Hossam Hassan kimdir? Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü'dür.

Bu açıklamayı nerede yaptı? 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Neden gündeme geldi? Avustralya galibiyetini Filistin bayrağı açarak kutladı ve basın toplantısında sözlerine Türk milletine selam göndererek başladı.

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