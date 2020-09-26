  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır ordusunca öldürülen Filistinli balıkçıların naaşı teslim edildi
Aktüel

Mısır ordusunca öldürülen Filistinli balıkçıların naaşı teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:26:54 -
Mısır ordusunca öldürülen Filistinli balıkçıların naaşı teslim edildi

GAZZE (AA) - Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeşin naaşları teslim edildi.

Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren kardeşler Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug'un naaşlarının Kahire yönetimince teslim edildiğini ifade etti.

Bezm, olayda yaralanan diğer kardeş Yasir Zazug'un ise hala tedavi için Mısır'da bulunduğunu aktardı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve diğerinin yaralandığını açıklamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!
Ekonomi

Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, yeni düzenlemesine göre bankada parası veya altın hesabı olanlar yüksek miktarda kredi kartı l..
Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu
Gündem

Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Gittiği güzellik salonunda botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, sözde güzell..
İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var
Yerel

İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga için yapılan ihbara giden polis ekipleri, kavgayı ayırmak isterken alkollü olduğu öğrenilen kişilerin ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı