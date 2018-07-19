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Mısır nasıl haşlanır?

Yaz akşamlarının sevilen lezzetlerinden biri olan mısır, nasıl haşlanır? Mısırın daha lezzetli olması için ne yapmak gerekir? İşte mısır haşlaması için yapmanız gerekenler…

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:26
Mısır nasıl haşlanır?

Mısırı haşlayarak, közde pişirerek ve ya yağda patlatarak tüketmemiz mümkündür. Mısırın türü, pişme süresini doğrudan etkilemektedir. Süt mısırı dediğimiz iri taneli ama yumuşak dokulu mısırlar haşlama için doğru tercihlerdir. Mısırınızı tencerede ya da çabuk pişmesini istiyorsanız düdüklü tencerede pişirebilirsiniz. İlkönce mısırları yapraklarından ayırdıktan sonra ikiye bölünüz. Tencereye yerleştirdikten sonra mısırların üstünü bir parmak geçecek kadar su ilave ediniz. Mısırlarınızı su kaynaya kadar yüksek ateşte ve kaynadıktan sonra orta ateşte 45 dakika kadar haşlayınız. Arada çatalı mısır tanelerine batırıp pişip pişmediğini kontrolünü sağlayabilirsiniz. Mısırın pişme süresi, sertliğine göre değişeceği için süreyi sizin ayarlamanız doğru olur. Düdüklü tencerede mısır yapmak istiyorsanız, mısırları püsküllerden ve yapraklardan ayıklayarak ikiye bölünüz. Mısırları tencereye yerleştirin ve tencerenin yarısına kadar su ekleyiniz. Kapağı kapalı şekilde kaynayana kadar bekleyin ve düdüğü öttüğünde kapatın ve 20-25 dakika daha pişiriniz. Mısırın lezzetli olması için tencerenizin içine birkaç mısır yaprağı ekleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:26
  1. Mısır
  2. mısır haşlama

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