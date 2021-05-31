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Dünya Mısır İstihbarat Başkanı Kamil'den 'Gazze' ziyareti
Dünya

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil'den 'Gazze' ziyareti

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Gazze ziyaretini tamamladı. Ziyareti kapsamında Filistinli gruplarla ateşkes ve esir takasına ilişkin konuları görüşen Kamil, Gazze'de Mısır tarafından inşa edilmesi planlanan yerleşim konutları için teklif edilen arazide incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2021-05-31 22:21:00 -
Mısır İstihbarat Başkanı Kamil'den 'Gazze' ziyareti

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Gazze Şeridi'nde Hamas ve çeşitli direniş gruplarıyla görüşmelerini tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.

Birkaç saatlik ziyaret için Gazze'ye gelen Kamil, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar ve kentteki diğer Filistin gruplarının liderleriyle son İsrail saldırılarının ardından varılan ateşkesin kalıcı olması, Gazze'nin yeniden imarı ve Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin konuları görüştü.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, Gazze ziyaretinde kentin orta kesimlerindeki Zehra bölgesinde Mısır tarafından inşa edilmesi planlanan yerleşim konutları için teklif edilen arazide incelemelerde bulundu.

Filistinli güvenilir bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkesinin istihbarat başkanını böyle bir görevle Tel Aviv, Ramallah ve Gazze'ye göndermesinin, Kahire'nin ilgili konular üzerinden bir etki alanı oluşturmak üzere ağırlık kazanma çabası olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Abbas Kamil, kısa Gazze ziyaretinde basına herhangi bir açıklama yapmadı.

Esir takasında 1111 rakamının sırrı

Öte yandan Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Mısırlarının kendileriyle Gazze'nin imarı ve uluslararası donörlerin bu bağlamdaki bağışlarına ilişkin konuları ele aldığını kaydetti.

Sinvar, İsrail ile esir takası konusunda ilerleme kaydetmek için önlerinde gerçek bir fırsat doğduğunu belirterek bağlı bulunduğu hareketin bu konuda ivedilikle müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Esir takası konusunun daha önceden de çeşitli şekillerde gündeme geldiğini hatırlatan Sinvar, İsrail'deki iç siyasetin bu konuda sonuca engel olduğunu ifade etti.

"Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 rakamını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız" diyen Sinvar, daha fazla açıklama yapmadan ellerindeki İsrailli esirlerin karşılığında 1111 Filistinli esir almak hedefinde oldukları imasında bulundu.

Sinvar, esir takası konusuyla Gazze'ye ablukanın kaldırılması ve yeniden imar meselelerinin birbiriyle ilişkili olmadığını, tüm bu konuların paralel olarak yürütülmesinde bir bahis bulunmadığını ancak tümünün birbirine bağlanmasını kabul etmediklerini söyledi.

Mısır'ın yakın zamanda geniş çaplı bir diyalog görüşmeleri için Filistinli grupları Kahire'ye davet ettiğini de kaydeden Sinvar, Kahire'de yapılması planlanan görüşmelerin ciddi ve derin bir diyalog içerikli olacağını vurguladı.

Sinvar, sözlerinde "Direniş sayesinde, Filistin halkının dik duruşu, Arap dünyasındaki dayanışma hali ve Mısır'ın mükemmel rolüyle umutlar yeniden yeşerdi." ifadelerine yer verdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

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