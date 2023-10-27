Ticaret hacmi 15 milyar dolara çıkacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "5 yıllık sürede karşılıklı ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Afrika’da en büyük ticaret ortağımız olan Mısır’la birlikte bütün Afrika ve Ortadoğu’da sanayi, tarım ve müteahhitlik gibi sektörlerde müşterek teşebbüs işleri yapabilmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Bakan Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile görüştü. Bakan Bolat ve Mısırlı mevkidaşı Saleh ile gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına Türkiye ve Mısır’dan çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik gelişmeler, ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanında ortak çalışabilecek projeler konuşuldu. İki ülke arasında her alanda gelişen işbirliğinin bölge için önem taşıdığı vurgulandı. Toplantı sonrası iki ülke arasında ticareti geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

‘’Afrika kıtası için güçlü açılımlar yapacağız’’

Toplantı sonrası iki mevkidaş ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada ‘’Filistinli kardeşlerimizin sıkıntılar ve zorluklar içinde olduğu bir ortamda Türkiye ve Mısır hükümetleri ve iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirmek ve daha güçlü bir ekonomik, ticaret ittifakı meydana getirmek için bir arada olmaya karar verdik. Bundan 2 buçuk ay önce 10 yıl aradan sonra ülkemize gerçekleştirilen ziyaret kapsamında önemli konularda mutabakata varılmıştı. Güçlerimizi her iki ülkenin iş dünyası ve halkları yararına birleştirmek ve Afrika kıtası için de güçlü açılımlar yapmak için birlikteyiz. Bundan sonraki temaslarımız daha sık olacak. İş dünyası olarak karşılıklı ticaretimiz daha fazla artacak. Türk heyeti olarak ev kendilerini yeniden Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız’’ dedi.

‘’5 yıllık sürede karşılıklı ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz’’

İki ülke arasındaki ticaret hacmine dair rakamlardan da bahseden Bakan Bolat, ‘’2007’de iki ülke hükümetlerinin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması ile 1,5 milyar dolarlık karşılıklı ticaretten yola çıkmıştık. Geçen yıl itibariyle 10 milyar dolarlık ticarete ulaştık, 542 Türk firmasının Mısır’da 2,5 milyar dolara yakın yatırımlarıyla ekonomik ilişkiler yaygınlaştı. Bundan sonra da amacımız 5 yıllık sürede karşılıklı ticareti 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak Afrika’da en büyük ticaret ortağımız olan Mısır’la birlikte bütün Afrika ve Ortadoğu’da üçüncü ülkelerde de sanayi, tarım ve müteahhitlik gibi sektörlerde müşterek teşebbüs işleri yapabilmeyi hedefliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Bakan Saleh: ’İki ülke arasındaki işbirliği çok önemli’

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ise ‘’İki ülke arasındaki işbirliği çok önemli. Yaptığımız görüşmede Türk firmaların ürünlerinin Afrika kıtasına ulaşması konusunu konuştuk. Bu konuda ro-ro hattının oluşturulması bizler için çok önemli. Petrol dışı ürünlerin ticareti ve yerel para birimlerinin ikili ticarette kullanılması da üzerinde durduğumuz konulardandı. Sayın Bakanın ziyaretine 175 iş insanı eşlik ediyor. Türk heyetiyle bir araya gelecek, fikir alışverişi yapacak. Yapılacak görüşmeler iki ülke yararına olacaktır’’ diye konuştu.