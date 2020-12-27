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Aktüel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin meselesini görüştü
Aktüel

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:35:30 -
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin-İsrail barış görüşmelerinin tekrar başlamasının gereğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Kral 2. Abdullah telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Filistin meselesi değerlendirildi.

Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulabilmesi için Filistin-İsrail barış görüşmelerinin, iki devletli çözüm çerçevesinde tekrar başlamasının önemine vurgu yapılan görüşmede, iki lider de Filistin devletinin 1967 sınırlarında kurulması ve başkentinin Doğu Kudüs olmasının gereğini yineledi.

Görüşmede, Filistin meselesini adil ve kapsamlı bir çözüme ulaştırmanın, Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alacağı belirtildi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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