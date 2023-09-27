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Gündem Mısır, 13 sene sonra Başkan Erdoğan'a güven mektubu: Kritik görüşme kayıtlara geçti
Gündem

Mısır, 13 sene sonra Başkan Erdoğan'a güven mektubu: Kritik görüşme kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2023-09-27 19:35:00 - 2023-09-27 19:48:20
Mısır, 13 sene sonra Başkan Erdoğan'a güven mektubu: Kritik görüşme kayıtlara geçti

Türkiye ve mısır arasında 13 yıl sonra bir ilk. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Türkiye ve Mısır arasındaki soğuk rüzgarlar dinmek üzere…

2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar, 10 yıl sonra erimeye başladı.

Bu çerçevede Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler normale dönmeye başladı.

Büyükelçiler atandı

Olumlu adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar sonra Mısır’a büyükelçi atamasıyla resmileşti. Bu adıma karşılık olarak ise Mısır'dan Ankara'ya büyükelçi ataması gerçekleşti.

İki ülke arasında karşılıklı elçilik atama kararı sonrası ilişkiler iyice ivme kazandı.
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Salih Mutlu Şen, Kahire Büyükelçisi oldu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in göreve başlamasının ardından Mısır da aynı şekilde maslahatgüzar Amr El Hamami'yi Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Bugün ise gelişen ilişkilere yönelik önemli bir gelişme daha yaşandı.

Mısır Büyükelçisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Büyükelçisi Amr El Hamami'yi kabul etti.

Hamami güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde El Hamami'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

El Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yıllar sonra ilk görüşme Katar'da gerçekleşmişti

2022 yılının aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılışında bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yükseltilerek karşılıklı büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turu sonrasında ise Sisi, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etmişti.

İki lider arasındaki son görüşme ise geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da düzenlenen G-20 gerçekleşmişti.

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