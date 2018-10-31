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Misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde ayaklarına misina dolanan caretta caretta cinsi kaplumbağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:14
Misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, ilçe açıklarında devriye esnasında, misinaya dolanmış caretta carettayı bota alıp kıyıya çıkarttı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın ön ayaklarına dolanan misinayı çıkarttı. Caretta caretta, kontrollerin ardından denize bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, duyarlı davranışlarından dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek aynı duyarlılığı balıkçılardan da beklediklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:14
  1. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD)
  2. Aydın
  3. Didim
  4. Misinaya dolanan Caretta Caretta kurtarıldı
  5. Caretta caretta

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