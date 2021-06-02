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Dünya 'Misilleme olacak mı?' sorusu! Joe Biden böyle cevap verdi
Dünya

'Misilleme olacak mı?' sorusu! Joe Biden böyle cevap verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya tarafından ABD'ye karşı yapılan siber saldırılara ilişkin soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 22:50:00 -
'Misilleme olacak mı?' sorusu! Joe Biden böyle cevap verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya tarafından ABD'ye karşı yapılan siber saldırılara ilişkin konuştu.

Biden, Beyaz Saray'da koronavirüse ilişkin son durumu değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazeteci, son dönemde ABD'deki özel sektöre yönelik artan siber saldırılara işaret ederek, "Rusya'ya bu konuda bir misilleme olacak mı?" sorusunu sordu. Biden ise, "Bu konuya yakından bakıyoruz." yanıtını verdi.

ABD'ye yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen siber saldırılarda ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBA firması da hedef alınmıştı.

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