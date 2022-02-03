Misak Dergisi bu ay yine dopdolu

LEVENT SONAT

Kitabın takdim yazısında ise şunlar kaydedilmiş: “Yeryüzünün halifesi olan insanoğlu cemiyet halinde yaşayan; hafıza, ünsiyet velâyet ve beraet duygularına sahip olan bir varlıktır. İslam dininin iman ve ibadet esasları ile ahlâki hükümlerini birbirinden ayırmak kolay değildir. Peygamberimiz Efendimizin’in (sav) (Müminlerin iman yönünden en mükümmel olanı, ahlâkı en güzel olanıdır’ buyurduğu malumdur. Tarih boyunca bütün peygamberler; insanlar hüdâya tabi olmalarını, adalete riayet etmelerini ve hevâlarına tabi olmaktan kaçınmalarını tebliğ etmişlerdir. Herhangi bir kavmin; kendilerine peygamber gönderildikten sonra; hakkı inkâr etmeleri, adaleti hafife almaları ve hevâlarını ilâh edinmeleri mümkündür. Bu kimi zaman şirki esas alan kültür değerlerine bağlanmak, kimi zaman hevâlarına ilâh edinen insanların egemenliğine razı olmak, kimi zaman da batıl bir ideolojiye iman etmek şeklinde tezahür edebilir. Bazı cemiyetlerin başına gelen felaketlerin sebepleri ve neticeleri, Kur’an-ı Kerim’de haber verilmiştir. Hesap gününe hazırlanan müslümanların, müsbit delillerle sabit olan ahlâki değerlere riayet etmeleri, şikayeti ve sızlanmayı bir kenara bırakmaları, iyiliklerin yayılması için birbirleriyle yardımlaşmaları farzdır.”

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