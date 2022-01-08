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Aktüel Misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle vuruldu
Aktüel

Misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle vuruldu

Uşak'ta misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 21:39:00 -
Misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle vuruldu

Uşak'ta misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, G.K, Kemalöz Mahallesi Birinci Yeşilyurt Sokak'taki apartmanın altıncı katında bulunan dairede yaşayan arkadaşı F.I'yı ziyarete gitti.

Evde G.K. ile F.I. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi, av tüfeğiyle ateş ederek G.K'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

G.K. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, F.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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