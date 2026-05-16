Mirzabeyoğlu rahmetle anılıyor

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Cuntacı zihniyetin Müslümanların üzerine karabasan gibi çöktüğü karanlık yıllarda meydan yerine çıkarak hakikati haykıran, fikir ve aksiyon adamı merhum Salih Mirzabeyoğlu’nu, dar-ı bekaya irtihalinin 8. sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyoruz. 28 Şubat sürecinde, FETÖ’cü ve Kemalist yargı mensuplarının ortaklaşa yürüttüğü hukuksuzlukların mağdurlarından biri olan Mirzabeyoğlu, maruz kaldığı tüm zulümlere rağmen duruşundan taviz vermedi. 16 yıl boyunca hücre tipi cezaevinde tutulan Mirzabeyoğlu, yaşadığı ağır mağduriyetlere rağmen devletine ve milletine karşı en küçük bir kırgınlık yahut küskünlük sergilemedi. Geride 67 eserle düşünce dünyasında silinmez izler bıraktı.