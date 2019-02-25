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Mirin maçı sakat tamamladı

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Mirin, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası, değişiklik hakkı olmaması nedeniyle maçı sakat tamamladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 23:15
Mirin maçı sakat tamamladı

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Mirin, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası, değişiklik hakkı olmaması nedeniyle maçı sakat tamamladı.


Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıların Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. 87. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skrtel’le girdiği mücadele sonrasında sakatlanan yıldız oyuncu, tedavisinin ardından oyuna dahil oldu. Caner, Quaresma ve Mustafa Pektemek değişiklikleri nedeniyle oyuncu değişikliği hakkı kalmayan siyah-beyazlılarda Mirin oyuna sakat sakat devam etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 23:15
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