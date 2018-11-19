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Mircea Lucescu'dan 'Hakan Balta' gafı!

Ukrayna ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Mircea Lucescu'nun futbolu bırakan Hakan Balta için, "Kendi takımında oynamıyor" demesi futbolseverleri şaşırttı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:59
Mircea Lucescu'dan 'Hakan Balta' gafı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçından önce basın toplantısı düzenledi. Rumen teknik adamın, futbolu bırakan Hakan Balta için, "Kendi takımında oynamıyor" demesi şaşkınlık yarattı.

İşte Luce'nin şaşırtan sözleri:

"Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil.

HAKAN BALTA GAFI

Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen, Arda, Hakan Balta ve Burak milli takımda oynayan futbolculardı ama artık kendi takımlarında bile oynayamıyorlar. Ben kendi kurduğum takımdan mutluyum. Son 4 maçta harika şeyler yarattık, oyun olarak iyi oynadık. Şans güçlüden yana ama bu güç bize de gelecek."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:59
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