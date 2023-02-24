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Aktüel Mirasımız Kudüs Derneği, depremden etkilenen illerde yardım çalışması yapıyor
Aktüel

Mirasımız Kudüs Derneği, depremden etkilenen illerde yardım çalışması yapıyor

Mirasımız Kudüs Derneği’nin Genel Merkezi ve İl Temsilcilikleri, depremin etkilediği il ve ilçelerde yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 15:10:00 -
Mirasımız Kudüs Derneği, depremden etkilenen illerde yardım çalışması yapıyor

Mirasımız, depremin en çok etkilediği illerden Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir aşevini faaliyete geçirdi. Hava sıcaklığının yer yer – 10’un üzerine çıktığı bölgede, aşevinde üretilen sıcak çorba mobil araçlarla depremzedeler başta olmak üzere, arama - kurtarma ve yardım çalışması yapan ekiplere ikram ediliyor.

8 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi ulaştırıldı



Dernek, depremden etkilenen il ve ilçelere şu ana kadar 8 tır ve 2 kamyon gıda, ilaç, giyim, battaniye, ısıtıcı ve soba vb. ihtiyaç malzemeleri gönderdi. İhtiyaç malzemelerinin bölgeye sevki ve dağıtımını Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, beraberindeki bir heyetle gerçekleştirdi.

Kudüslü Müslümanlar Türkiye’yi yalnız bırakmadı.

Depremin şiddeti ve meydana gelen yıkımı duyan Kudüslü Müslümanlar, gerek Mescid-i Aksâ ve gerek diğer camilerde yardım kampanyaları başlattılar. Kudüslü Müslümanların ilk etapta gönderdikleri yardımla 1 tır battaniye temin edilerek depremzedelere teslim edildi. Kudüs’teki yardım kampanyaları ise devam ediyor.

Mirasımız Kudüs Derneği, tüm yardım faaliyetlerini AFAD’la iş birliği içerisinde sürdürüyor.

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