Mirasımız Derneği salgında da Kudüs’ü unutmadı

Kudüs için 2020 yılı yüzyılın en ağır yılı oldu. Koronavirüsü bahane eden Siyonist İsrail işgal rejimi, baskın, yıkım, tutuklama ve cezaların şiddetini artırarak, Kudüslüler için hayatı yaşanmaz hale getirdi. Mirasımız Derneği, “Koronavirüs Gölgesinde 2020 Kudüs Raporu” başlığı ile işgal rejiminin Kudüslüler üzerinde uyguladığı hak ihlalleri ve derneğin yıl boyunca Kudüs’te yaptığı faaliyetleri içeren rapor yayınladı.



Rapora göre, 2020 yılı, küresel haydut ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın Antlaşması’ başlığı ile ortada Kudüs’ün ve Filistin’in olmadığı sözde ‘Barış Planı’nın siyasi baskısı ile başladı. Süreç, ‘Normalleşme’ kılıfına uyan yöneticisi işbirlikçi birkaç ülkenin desteği ile işletildi. Özelde Kudüs, genelde Filistin coğrafyası, bir yandan kendilerini bekleyen bu kıskaç ile mücadele ederken, bir yandan da dünyayı saran koronavirüs, işgal rejiminin Kudüslüler üzerinde kullandığı silaha dönüştüğü bildirildi.



Ekonomi kıskacında Kudüs



“Siyonist işgal rejiminin, virüsü bahane ederek, başta Kudüs olmak üzere şehrin her yanında zaman zaman dozunu artırdığı keyfi kısıtlamalarla hayatı yaşanmaz hale getirdiği belirtilen raporda, “İşgal rejimi, Kudüs’te haftalar süren kapatmalar ve kısmi sokağa çıkma yasakları uyguladı. Zaten, işgalin getirdiği ekonomik, hukuki ve psikolojik baskı ile zor günler geçiren Kudüs esnafı, koronavirüs sürecinde çöktü. Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Abu Diyab’ın Mirasımız Derneği ile paylaştığı verilere göre; 700’ün üzerinde işyeri kapanırken, geçtiğimiz yıl 17.000 Kudüslü işsiz kaldı. Kudüslüler arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 79.6’ya yükseldi Koronavirüs ihlalleri bahanesi ile Kudüslülere toplam 3.5 milyon Şekel (1.1 milyon dolar) para cezası kesildi” denildi.



Ev baskınları, tutuklama ve gözaltılar



Raporda, “Koronavirüs önlemleri bahanesi ile sokağa çıkma kısıtlamalarının Kudüslü Müslümanlar üzerinde baskı aracına dönüştüğü bildirilirken, insani yardım çalışması yapan 600’ün üzerinde gencin gözaltına alındığı belirtildi. Ayn-ul Hilvan Merkezi’nin (Silvan) verilerine göre; 463 ev baskını gerçekleştirildiği bildirilen raporda, “201’i kadın, 382’si çocuk toplam 2005 Kudüslü tutuklandı. 20 çocuğa da anne ve babası gardiyan yaptırılarak ev hapsi cezası verildi. Çocukların verilen cezaya uymayıp evden çıkmaları halinde ebeveynleri hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca 8 Kudüslü Müslüman da işgal askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldu” denildi. Raporda, Kudüslü Müslümanlar arasında şu ana kadar 17 bin 500’ün üzerinde koronavirüs vakası yaşandığı bilgisine yer verilirken, “132 Kudüslünün hayatını kaybettiği zamanda işgal rejimi Müslümanlara ait koronavirüs testi yapan 1 kliniği kapattı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle genelde Filistinlilerin yüzde 60’ı özelde ise Kudüslü Müslümanların yüzde 80’ine hizmet veren Makasıd Hastanesinin de kapanmanın eşiğine geldiği belirtildi.



Müslümansızlaştırılmış Kudüs Projesi



Kudüs üzerine uluslararası birçok araştırma ve etkinlikte katkısı olan Dr. Fahri Abu Diyab’ın 2020 yılı raporunu hazırlarken değindiği en büyük tehlike ise İsrail’in Müslümansızlaştırılmış Kudüs Planı. Abu Diyab’ın işgal kaynaklarından edindiği bilgiye göre işgal rejimi, 2020 ile 2030 yılları arasında Kudüs’teki Yahudi sayısını yüzde 90’a çıkararak Kudüslülerin oranını da yüzde 10’a düşürmeyi planlıyor. Bu plan çerçevesinde etrafı fanatik Yahudi yerleşim konutları ile çevrili, Kudüs’ün yüzde 9’luk bir coğrafi kısmında Kudüslülerin yaşayacağı bir alan oluşturup kalan kısma ise dünyanın farklı ülkelerinden getirecekleri Yahudileri yerleştirecekler. Plan uygulanırsa, Kudüs’teki Yahudi sayısı 2030’da 1 milyon 200 bine çıkarılırken Müslümanların sayısı ise 35 bin civarında sabit tutulacak. Kadim Kudüs’te yaşayan yaklaşık 300.000 Müslümanın Kudüs’ten tamamen çıkarılması hedefleniyor.

Mirasımız Derneği’nce Kudüs’te yapılan faaliyetler:



2020 Kudüs Raporunu hazırlayan Mirasımız Derneği’nin Genel Başkanı Muhammet Demirci yaptığı açıklamada, tüm dünya için zor geçen pandemi sürecinde bir yandan “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasını desteklerken, bir yandan da Türk halkının yardımları ile Kudüslülerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. Demirci, açıklamasında Mirasımız Derneği’nin geçtiğimiz yıl Kudüs’te yaptığı faaliyetleri şöyle sıraladı;



“5075’i Ramazan ayında olmak üzere toplamda 11.500 Aileye Kumanya paketi ulaştırıldı.



Bağışçılarımızın emanetleri olan 250.000 TL fitreyi 490 aileye, 460.000 TL zekâtı da 260 aileye elden teslim ettik.



Her yıl Mescid-i Aksa’nın alanında kurduğumuz iftar sofralarını, koronavirüs önlemleri çerçevesinde Mescid-i Aksa Kudüslülerin ibadetine kapatılınca,

mahallelerde kurduğumuz aşevleri aracılığı ile sıcak iftar yemeklerini 8435 ailenin evlerine ulaştırdık.



Kurban Bayramında 7180 ailenin evine kurban payı ulaştırdık.



Yıl boyunca 145 aileye nakdi destek sağladık.



830 aileye kışlık yardımı gerçekleştirdik.



Gönüllerimizin destekleri ile 1 ev tefrişatı yaptık.



Kudüs’ün yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarına ayrı bir hassasiyet gözeterek şefkat elimizi uzattık. Ramazan ve Kurban Bayramlarında 635 çocuğu bayramlık ve bayram harçlığı ile sevindirdik. 625 çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Yaklaşık 800 haminin desteği ile ihtiyaç düzeyine göre yıl boyunca 110 yetime destek olduk.



Aile destekleme ve Kudüslülerin sürdürülebilir gelir elde etmelerinin önünü açmak üzere, 8 aileye 250.000 TL iş kurma (sabun üretimi, dikiş makinası, fırın, keçi, v.) desteği verdik.



Arazileri zeytin ağacı dikilmeye müsait Kudüslülerin arazilerine 2020 yılında 1025 zeytin ağacı dikimi gerçekleştirdik.



Kudüs başta olmak üzere Batı Yaka ve Gazzeli Müslümanların sağlık ihtiyaçlarını gideren ve bir vakıf hastanesi olan Kudüs’teki Makasıd Hastanesi, imkânsızlıklar nedeniyle kapanmanın eşiğine geldi. Aralık ayı başında “Kudüs’teki Makasıd Hastanesi Acil Yardım Bekliyor” başlığı ile bir yardım kampanyası başlattık. İlk etapta 150.000 TL’lik bir yardımı Makasıt Hastanesine ulaştırdık.