Miraç kandili ne zaman 2023 diyanet! 2023 kandiller: Miraç kandili nedir, önemi, mesajları? Miraç Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, ibadetler

Miraç Kandili namazı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Bu kandilinin en önemli detayı 5 vakit namazın Müslümanlar için farz kılınması olmuştur. Peki, Miraç kandili nedir, önemi nedir? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekatlık Miraç Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte namaz hakkında tüm merak edilenler ve soruların cevapları...

Miraç kandili ne zaman 2023 diyanet

Yılın ikinci kandili olan Recep ayının 27. gecesinde eda edilen Miraç Kandili, 2023 yılında 17 Şubat tarihine denk geldi. İslamiyet'te kutsal sayılan bu önemli günde oruç tutan müslümanlar iftar saatlerini araştırıyor. Miraç Kandili 2023 yılında 17 Şubat Cuma günü (bugün) idrak edilecek.

Miraç kandili nedir?

Miraç Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesi gerçekleşecek. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Miraç Kandili’nin önemi nedir?

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miraç Kandili'nde Yapılacak İbadetler

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Namaz kılınmalı

Tövbe etmeli

Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Miraç gecesi Allah-u Teala’nın huzurundan şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Suresi’nin son iki ayeti ve 5 vakit namaz hediyesiyle dönmüştür. Tüm bunlarla birlikte Miraç gecesi kılınacak namazların fazileti büyüktür. Bu gece adeta bir namaz gecesidir. 27 Şubat 2022 Pazar yani Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece kılınacak 12 rekatlık nafile namaz ikişer rekatlar halinde kılınır ve selam verilir. Her rekatta Fatiha Suresi ve Kur’an’dan bir sure (İhlas, Felak, Nas Sureleri veya kolayınıza gelen bir Sure okuyabilirsiniz) okunur. Bu gece kılınacak 2 rekatlık bir namaz daha vardır. Her rekatta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur. İkinci rekatın sonunda oturup Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının ardından selam verilir. Miraç Kandilinin gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namaz ise öğle namazının ardından kılınır. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü kılınacak namazın her rekatında 1 Fatiha, bir tane Felak ve Nas, 3 Kadir ve 50 İhlas Suresi okunur. Her rekata kalkıldığında bu Sureler okunur ve dördüncü rekatın sonunda ise selam verilir.

Miraç Kandilinde hangi namaz kılınır?

Arınma, erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş ve Allah’la buluşma anlamına gelen Miraç Kandilinde Müslümanların da en güzel ibadeti bu gece kılınacak hacet namazıdır. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınması çok sevaptır. Vakit namazlarının dışında bu gece akşam ile yatsı arası veya yatsıdan sonra imsak vaktine kadar kılınacak olan namazlar vardır. Gece kılınacak 12 rekat ve 2 rekat ile Miraç’ın gündüzünde kılınacak 4 rekatlık Miraç Kandili namazı bulunur.

12 Rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili 12 rekat hacet veya diğer tabiriyle nafile namazı iki rekatlar halinde kılınır. Her rekatında Fatiha ile başka bir Sure okuyarak iki rekâtta bir selâm vermeli, sonra 100 defa: “Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahü Vallahü Ekber” denir. Bundan sonra ise 100 defa istiğfar ederek yüz defa da Salat ve Selam okunur. Bu hususta rivayet edilen Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur: “Recep ayında bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, Recep’in bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir Sure okur, her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ deyip, yüz kere de istiğfarda bulunur, sonra da Peygamber Efendimize yüz defa salat okursa; bu kişi dünyadan veya ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir günah ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Teala onun bütün dualarını kabul eder.”

Miraç Kandili hacet namazı nasıl kılınır?

Miraç kandilinde hacet - nafile nasıl namaz kılınır diye baktığımızda 12 rekat hacet namaz kılınması iyi görülmüştür. Ayrıca bu gece kılınacak 2 rekatlık ve gündüz kılınacak 4 rekatlık hacet namazı da çok sevaptır. 12 rekatlık namazın Her rekatında Fatiha ile başka bir Sure okuyarak iki rekatta bir selam verilir. 2 rekatlık namazda ise her bir rekatta bir Fatiha ve yirmi kere İhlas sureleri okunur ve selam verildikten sonra Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) 10 kere salavat getirilir. 4 rekatlık gündüz namazında ise her rekatta bir Fatiha, birer tane Felak ve Nas Sureleri, 3 Kadir Suresi ve 50 İhlas Suresi okunur.

Miraç Kandilinde öğle ile ikindi arasında kılınacak namaz

Recep-i Şerif ayının 27. Miraç gününün namazı Tâbi‘inin ulularından Hasen el-Basri (Radıyallahu Anh) şöyle anlatır: “Recep’in 27. günü olunca, Abdullah ibnü Abbas (r.a) sabahleyin itikafa girip öğlen vakti(nden önceki kerâhat saati)ne kadar namaza devam ederdi. Öğleni kılınca son sünneti kıldıktan sonra 4 rekat kılar ve her rekatta bir Fatiha, birer tane Mu‘avvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri), üç Kadir Suresi ve elli İhlas Suresi okurdu.”

Miraç Kandilinde kaç rekat namaz kılınır?

Miraç Kandilinde 2’şer rekatlar halinde kılınacak 12 rekatlık namaz, 2 rekatlık namaz ve gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namaz vardır. Yani gecesi ve gündüzüyle toplamda 18 rekatlık hacet namazı kılınır.

Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?

Her namaz kalpten ve dilden dökülen niyetle başlar. Allah’ın huzurunda kalpten isteyerek huşu içinde kılacağımız Miraç Kandili namazlarına şöyle niyet edebiliriz: Ya Rabbi, Rıza-i Şerif’in için niyet eyledim namaza, bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetinle şereflendirdiğin sevgili Habibin hürmetine ben acil kulunu affı ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle… Allah-u Ekber!

Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır? Saat kaçta kılınır?

Miraç kandilinde ne zaman ve nasıl namaz kılınır diye baktığımızda her yıl değişmekle birlikte 2022 yılında Miraç Kandili namazı saat kaçta kılınır? 27 Şubat 2022 Pazar akşamı kılınacak gece namazları; İstanbul için akşam saat 19:00 ile İmsak vakti 06:09’a kadar; Ankara için akşam saat 18:44 ile İmsak vakti 05:54’e kadar; İzmir için akşam saat 19:10 ile İmsak vakti 06:18’e kadar kılınır. Miraç gündüzünde yani 28 Şubat 2022 Pazartesi günü kılınacak namazlar ise İstanbul için öğlen saat 13:22 ile ikindi 16:27 arası; Ankara için öğlen saat 13:06 ikindi 16:13 arası; İzmir için ise öğlen saat 13:29 ile ikindi 16:38 arası kılınır. Diğer şehirlerin namaz saatleri için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın namaz vakitlerine bakabilirsiniz.

Miraç Kandili namazı evde kılınır mı?

Miraç Kandili gecesi kılınacak 12 ve 2 rekatlık ile gündüzünde kılınacak 4 rekatlık namazlar evde tek başına kılınabildiği gibi camide de kılınabilir. Miraç gecesi kılınacak namazlar akşam ile yatsı arası veya yatsıdan imsak vaktine kadar eda edilebilir. 4 rekatlık namaz ise öğle ile ikindi namazı arası kılınır.

2023 kandiller...

2023 RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN? 2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler listesi kapsamında bulunan açıklamaya göre, 2023 Ramazan başlangıcı 23 Mart 2023 tarihinde olacak. "11 Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen ve İslam alemininin farklı duygular ile idrak ettiği Ramazan ayının da içerisinde bulunduğu 3 aylar ise 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Dini bayramlardan Kurban Bayramı, 4 gün boyunca sürmektedir. Bu sebeple tüm devlet kadroları ve özel işletmeler dört gün süresince resmi tatil uygulamak zorundadır. 2023 Kueban Bayramı 28 Haziran Cuma günü idrak edilmeye başlayacak ve 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü sona erecek.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili

Her yıl olduğu gibi bu sene de kandil gecesine özel programlar düzenleniyor. Peki 17 Şubat hangi kanallarda kandil programı yayınlanacak?

2023 Miraç Kandili TV programları

Kanal D - Miraç Gecesi - 20:30

İslam dünyasının en mübarek gecelerinden biri olan Miraç Kandili, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde çok özel isimlerin eşliğinde karşılanıyor.

ATV - Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel - 21:00

Bereketin coşkusu ve yükselişin huzuru Miraç Kandili Özel programında... Peygamber Efendimizin Miraç yolculuğu nasıl gerçekleşti? Bu gece neler oldu? Peygamber Efendimiz bu büyük yolculuğunda kimlerle karşılaştı? Peygamberimize bu büyük yolculuğunda neler müjdelendi? Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Kandil özel duası, ilahiler ve kasideler Miraç Kandili Özel programında...

TRT 1 - Miraç Kandili Özel Programı - 20:15

Mü'minlere namazın farz kılındığı Miraç Kandili, özel bir programla ekrana geliyor. Programda, hafız ve mevlithanların okuduğu Kuran’ı Kerim ve mevlidin yanı sıra Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendiriyor.

Kanal 7 - Miraç Kandili Özel - 19:15

Hz. Muhammed’in Miraç’a yükselişinin kutlandığı gecede, Türkiye’nin ünlü mevlithan, hafız ve karilerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim'den ayetler, ilahiler ve mevlitler ekrana geliyor. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın duahanlığını yapacağı gecenin feyzi Emirgan Hamid-i Evvel Camii manevi atmosferinden izleyiciye ulaştırılacak.