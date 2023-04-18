  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den müthiş başarı ilk çeyrekte ortaya çıktı: Makine ihracatı: 6,9 milyar dolar oldu

Binali Yıldırım: 20 senedir avucunu yaladı

Fırat Çakıroğlu'nun babası: Vatan hainleri CHP ve İYİ Parti'ye dolmuş!

Altını olanlar dikkat! Ünlü isim: Altın fiyatları için bayram sonrasını işaret etti, duyurdu! Kritik altın tahmini sözleri

Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine tepki: Bunun Türkçesi...

Ortak politikalar Mutabakat metninde olmayan bu vaatlerden ortaklarının haberi var mı?

Depremde yarılmıştı, artçılarla iyice açıldı! Harekete geçildi

Kayıp cesetlerin sırrı çözüldü! İnsanlar dakikalar içinde buharlaşmış

CHP'li Özgür Özel bu kez fena patladı... 7 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

"Karadeniz gazı" karada yanmaya başladı
Gündem MİR İDA, ilk torpido atışını yaptı
Gündem

MİR İDA, ilk torpido atışını yaptı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 22:27:00 -
MİR İDA, ilk torpido atışını yaptı

MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA) ilk torpido atışını yaptı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette MİR İnsansız Deniz Aracına entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa bir İDA’dan torpido atışı gerçekleştirildi.

MİR İDA, ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken; istihbarat/gözetleme/keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA’larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor.

Haziran 2022’de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA’larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda

Gündem

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda

Kızılelma, Milli Muharip Uçak ve SİHA'lar! Türkiye'ye öyle bir dolar yağacak ki....
Kızılelma, Milli Muharip Uçak ve SİHA'lar! Türkiye'ye öyle bir dolar yağacak ki....

Teknoloji

Kızılelma, Milli Muharip Uçak ve SİHA'lar! Türkiye'ye öyle bir dolar yağacak ki....

Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı
Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Aktüel

Terör örgütü PKK'da "SİHA" korkusu! Teslim olan terörist tek tek anlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23