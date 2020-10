Minsk Grubu’nun beyin ölümü gerçekleşti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan’da Milli Meclise hitap etti. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının selamlarını ileterek başlayan Şentop, Bakü’ye TBMM’de grubu bulunan dört partinin temsilcileriyle geldiğini belirtti. Şentop, “Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davasında ve vatan savunmasında can kardeşlerinin yanında yer alacaktır” dedi.



“Ermenistan, artık bölgesel, hatta global bir sorundur”



Şentop, TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin imzasıyla yayınlanan bildiride, bu kararlılığın bir kez daha ortaya konulduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Yıllardan beri Kafkasya’da barışın ve huzurun en büyük düşmanı olan, başta Birleşmiş Milletler ve diğer bazı uluslararası örgütlerin kararlarına rağmen işgal ettiği topraklardan çıkmayan, işgali ve terörü tam bir devlet politikası haline getiren Ermenistan, işgal ve katliam şeceresine yeni bir halka eklemiş, sivilleri ve masumları öldürmeyi bir devlet politikasına dönüştürmüştür. Bu terör devleti, uluslararası hukuk tabiriyle bu haydut devlet, Moskova’da insani saiklerle alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. O zaman şimdi tüm dünyaya sormak lazım, aldığınız tüm kararları yok sayan bu saldırıları yargılamayacak da neyi yargılayacaksınız, neyi lanetleyeceksiniz? Sağır mısınız, kör müsünüz, lal mısınız? Kulağınızı asmasanız da gözünüzü bağlasanız da dilinizi ısırsanız da şu hakikatten asla kaçamayacaksınız. Ermenistan, artık bölgesel, hatta global bir sorundur.” Ermenistan’a kol kanat gerenlerin, orta ve uzun vadede bu “haydut devlete” verdikleri destekten ötürü büyük zarar göreceğini belirten Şentop, “büyük ağabeyleri”nin onun arkasında uzun süre durmayacağını, Ermenistan’ın bölgede komşularıyla baş başa kalacağı günlerin uzak olmadığını ifade etti. Şentop, “Ermenistan sahada veya masada kimden ne destek alırsa alsın, Azerbaycan, işgal edilen topraklarının her karışından ve her santiminden, bu işgalci terör devletini kovmaya muktedirdir” diyerek uluslararası camiaya ikiyüzlü yaklaşımlardan vazgeçme çağrısında bulundu.



“Minsk Grubu sorunu çözülmez hale getirdi”



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan derhal, şartsız ve tam olarak çekilmesi talep edilen dört kararının Erivan yönetimince bugüne dek hiçe sayıldığını hatırlatan Şentop, şöyle devam etti: “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya’nın eş başkanlığını yaptığı Minsk Grubu sorunu çözmek yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkûm etti. Konu Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle otuz yıldır adeta kangrene dönmüş durumda. Minsk Grubu sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermedi. Üstelik Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden, meşru müdafaadan bihaber olan bu eş başkanlardan biri, açıklama yaparak Azerbaycan ve Türkiye’yi, Azerbaycan vatanının parçası olan Dağlık Karabağ’a saldırmakla itham etti. Durum buysa, kendisinin de başka örgütlere yakıştırdığı ifadelerle, şunu söylemekten imtina etmemek lazım. Minsk Grubu’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.”



İşgalci Ermenistan saldırganlıktan vazgeçmeli



Şentop, uluslararası camianın çözüm ve ateşkes çağrılarına ilişkin de “Bu çağrılar samimiyse, öncelikle Ermenistan’ın çözüme yönelik önerisini net bir şekilde ortaya koyması sağlanmalıdır. Zira Azerbaycan her zaman çözümden yana olmuştur ve talebi bellidir. Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal, şartsız ve tam olarak çekilmeli, saldırganlıktan vazgeçmelidir. Bu talep, Birleşmiş Milletler kararlarındaki hükümlerden ne eksik ne de fazladır. Azerbaycan devleti ve halkı, kimsenin hakkına göz koymayacağı gibi kimsenin de kendisinin hakkına göz koymasına müsaade etmeyecek, yılanın aynı yerden bir kez daha ısırmasına izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı. Şentop, konuşmasında dünyadaki çifte standartlara da dikkati çekerek Birleşmiş Milletlerde reform yapılması gerektiğini belirtti.

Ermenistan, kalleşçe sivillere saldırıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’daki temasları kapsamında, Ermenistan’ın iki defa orta menzilli balistik füzeyle vurduğu Gence kentini ziyaret ederek sivillerin hayatını kaybettiği bölgedeki enkaz yerlerini inceledi. Şentop, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence kentine fırlattığı füze sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 50’den fazla kişinin yaralandığı bölgedeki enkaz yerini ziyaret etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Şentop, “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır, tarih boyunca böyledir. Bugün de Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu tescillenmiştir. Bütün dünya da Ermenistan’ı işgalci olarak tescillemiştir” dedi. Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına değinen Şentop, “Savaşın bir hukuku ahlakı olur. Ermenistan, savaşın hukuku ve yasalarına riayet etmeksizin kalleşçe sivillere saldırıyor. Bunu bütün dünyanın görmesi lazım” diye konuştu.