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Aktüel Minimum enerji maksimum tasarruf
Aktüel

Minimum enerji maksimum tasarruf

Enerjinin daha verimli kullanılıp, enerji israfının önüne geçilmesi için hazırlanan ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Büyükşehir Belediyesi söz konusu yönerge ile minimum enerji tüketimiyle maksimum tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 01:15:00 -
Minimum enerji maksimum tasarruf

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevreci adımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce dünyada 50’den fazla ülkede 250 binden fazla binanın sahip olduğu, ‘Yeşil Bina’ projesine dahil olan ve doğal kaynakların korunması, su, enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması gibi kriterleri başarıyla geçerek yeni hizmet binası için ‘Yeşil Bina’ sertifikası almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Enerji Yönetim Birimi Yönergesini hazırladı. Söz konusu yönerge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Maksimum tasarruf

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Ulusal Enerji Verimliği Eylem Planı (2017-2023) içerisinde 2023 yılına kadar binalarda yüzde 15 seviyesinde enerji tüketiminin azaltılması gerektiği vurgulanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan yönerge ile bu hedefe adım adım ilerliyor. Hazırlanan yönerge doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Binaları ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi binasında enerji etütleri gerçekleştirildi. Bu sayede, söz konusu binalarda enerji kayıplarının ve kaçaklarının tespitleri yapıldı, yapılacak olan önleyici faaliyetler ve alınacak tedbirler ile enerjinin daha etkin kullanılmasıyla birlikte enerji verimliliği sağlanacak. Bu üç binanın çatılarına güneş enerji panelleri yerleştirilerek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının sağlanması bakımından, bu uygulamalara ait güneş enerji projeleri hazırlanarak, elektrik dağıtım hizmeti veren şirkete onay için sunuldu. Projelerin onayını müteakip bağlantı anlaşmaları imzalanacak, ardından uygun ihale yöntemiyle güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu aşamasına geçilecek. Böylece, binalarda elektrik enerji ihtiyaçlarının büyük bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilerek, büyük anlamda enerji tasarrufu sağlanacak.

Daha yeşil bir gelecek

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışmaların koordine edilerek yürütülmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak oluşturulan Enerji Yönetim Birimi’ne ait ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin’ Bakanlık tarafından onaylanmasıyla bu alanda artık somut adımlar atılacak. Söz konusu yönergenin yürürlüğe girmesiyle enerjinin daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak. Enerjide yaşanılan israfın önüne geçilecek, enerji maliyetlerinin düşürülmesiyle enerjide büyük oranda tasarruf sağlanacak. Bu çalışmaların en büyük getirisi de çevrenin korunmasıyla birlikte daha yaşanabilir bir çevre ve daha yeşil bir gelecek sağlanması olacak. 

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