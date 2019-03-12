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Miniklerin gözünden Eskişehir

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ’Bir Şehir Hikayesi’ projesinin sergi ve kitap tanıtımı yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 13:59
Miniklerin gözünden Eskişehir

Eskişehir Dumlupınar İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ’Bir Şehir Hikayesi’ projesinin sergi ve kitap tanıtımı yapıldı. Projede, minikler yaşadıkları kentin önemli simgelerini önce resimledi daha sonra kaleme alarak kitap haline getirdi.


Dumlupınar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tülay Alan öncülüğünde, 30 minik öğrencinin gözünden Eskişehir kaleme alındı. Bir Şehir Hikayesi projesi kapsamında öğrenciler aileleriyle birlikte Sazova Parkı, Devrim Arabası, Eskişehir Yeni Stadyumu, Porsuk Çayı ve Tarihi Odunpazarı Evleri gibi kentin önemli sembollerinin bulunduğu yerlere giderek buraları resmini çizdi. Daha sonra minikler, resimledikleri mekanlarla ilgili düşüncelerini kaleme aldı. Sınıf Öğretmeni Alan ise, öğrencilerin bu çalışmalarını derleyip resim sergisi ve öğrencilerin yazılarıyla Eskişehir’i anlatan ’Eskişehir’de Dumlupınarlı Olmak’ isimli tanıtım kitabı oluşturdu.



"Bir yeri farklı açılardan görme fırsatımız oldu"


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Dumlupınar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tülay Alan, "Velilerimizden, hazırladığımız etkinlikler kapsamında Eskişehir tanıtımıyla ilgili bir kitap yazmam konusunda öneri geldi. Aslında başta biraz zor geldi. Sonra neden olmasın deyip vazgeçmek istemedim. Eskişehir’i tanıtalım dedik, ama kent o kadar çok tanıtıldı ve fotoğraflandı ki konu üzerinde çok düşündük. Buradaki amacımız insan gözüyle Eskişehir’i nasıl tanıtırız oldu. Ardından Bir Şehir Hikayesi projesini oluşturduk. Projede çocuklara görev verdim, bu görev doğrultusunda da çocuklar velileriyle gezsin, herkes gittiği yeri kendi gözüyle resmetmesini sonra yazılı olarak anlatmasını istedim. Bu şekilde projede hem ben hem öğrenciler hem de veliler bu işte yer aldık. Bir yeri farklı açılardan görme fırsatımız oldu. Daha sonra hazırlanan çalışmaları bir araya getirip derledik. Ardından bir yayın evine gidip sponsorumuzun desteğiyle kitabı bastırdık ve kitaplarımızın tüm gelirlerini de okulumuza bağışladık. Sergimizde 30 öğrencimizden toplam 32 tane resim var" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:59
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