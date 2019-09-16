Minik şampiyonlar ödüllerini Başkan Aydıner’den aldı

Bayrampaşa Belediyesi ve Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik kolu işbirliğiyle ‘Uyuşturucuya Değil, Spora Bağlan’ sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası’nın birincileri ödüllerini Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner’in elinden aldı.

‘Uyuşturucuya Değil, Spora Bağlan’ temalı 3x3 Basketbol Turnuvası’nın final programı ve ödül töreni Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda gerçekleştirildi. Turnuva boyunca farklı yaş guruplarından oluşan 43 ayrı takımın toplam 172 sporcusu kıyasıya mücadele verdi. Altı farklı kategoride gerçekleşen turnuvanın birincileri Yıldırım Bosna 1960, No Mercy, Yıldırım Bosna Kızları, Genç Yıldızlar, Yıldırım Melekleri ve Yıldırım Aslanları takımları oldu. Performansı ile göz dolduran Yıldırım Melekleri Takımı’ndan Selen Türkoğlu en iyi kadın oyuncu, No Mercy Takımı’ndan Ata İmer Akgül de en iyi erkek oyuncu seçildi.

“Sporu bir yaşam biçimine dönüştürdüler”

Turnuva sonunda birinci olan takıma Bluetooth’lu hoparlör, ikinci olan takıma sağlık saatleri, üçüncü olan takıma basketbol çantası hediye edildi. En iyi kadın ve erkek oyuncuya ise ayakkabı verildi. Sporculara madalya ve ödüllerini takdim eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşalı gençlerimiz onlara sağladığımız imkanlarla sporu bir yaşam biçimine dönüştürdüler. Gençlerimizi böyle bir tablonun içerisinde görmek geleceğimiz adına umut verici. Bu vesileyle turnuvaya katılan ve dereceye giren sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. İş birliği için de Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Atila Aydıner ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Sancaktar’ın ev sahipliğini üstlendiği etkinliğe Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, belediye başkan yardımcıları, spor kulübü ve STK temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.