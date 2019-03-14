Minik eller plastik atıkları sanata dönüştürdü Yaşları 10 ila 12 arasında değişen bir grup çevreci çocuk, denizden topladıkları atıklarla ortaya çıkardıkları eserleri sergileyecek.

Yaşları 10 ila 12 arasında değişen bir grup çevreci çocuk, denizden topladıkları atıklarla ortaya çıkardıkları eserleri sergileyecek.



SosyalBen Akademi’nin hayata geçirdiği ‘Oltada Sanat Var’ projesi ile çevreci çocuklar (10-12 yaş aralığı), ilk sergilerini Akmerkez’de açıyor. SosyalBen Akademi’nin desteklediği lise öğrencilerinden Lara Arditi’nin ‘Oltada sanat var’ Projesi ile önce deniz kirliliği hakkında bilinçlendirilen çocuklar ardından denizlerden ve sahillerden topladıkları plastik atıkları sanat eserine dönüştürdü. Topladıkları yaklaşık 80 kg çöpü atölyelerinde boyayıp süsleyerek hazırlayan ‘Oltada Sanat Var’ projesi gönüllü elçileri, 25’i aşkın eser üretti.



Sahilleri korumakla yetinmeyen minik eller geri dönüşümle kazandırdıkları eserlerini 16 Mart Cumartesi günü Akmerkez alt katta bulunan etkinlik alanında sergileyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.