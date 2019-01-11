Minik Ceylin davasında flaş karar!
İzmir'de parkta oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.11 Ocak 2019 Cuma 19:11
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir'de parka oynamaya gittikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in, 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada, minik kızın katili Şükriye Türkmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken eşi S.T. ve üvey annesi R.Ö.'nün beraatine karar verdi.
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