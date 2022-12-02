Minibüste kelepçeli tacizde yeni detaylar çıktı! Genç kız anlattı! Hepsi iğrenç

Sakarya’da bir minibüste 21 yaşındaki kıza cinsel taciz teşebbüsünde bulunan ve plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etmişti. Sürücü S.S.Y.'nin 6 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilmişti. Bu olayın yaşanmasının ardından konuşan genç kızın annesi, Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' dedim, 'Tanımıyorum' dedi. Minibüsler kimlere emanet ediliyor'' diyerek yaşananlara isyan etti.

Olay, gece saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi.

Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkışıp, ellerini de plastik kelepçeyle bağladı. Genç kız, şoföre direndi. S.S.Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü S.S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırgan, saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden yeni çıkmış

Gözaltına alınan S.S.Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Minibüs sahibi şoförü tanımıyormuş

Öte yandan Sabah'a konuşan anne Merve K. yaşananlara isyan ederek açıklamalarda bulundu. Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' diye sorunca 'Tanımıyorum' dedi.

Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor. Bu tür kişiler artık toplumun içinde gezdirilmesin" dedi. Acılı anne, "Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor. Kızım, o minibüste emanet. İnsan olan da kendisine teslim edilen emanete saldırmaz, korur" dedi.

Bununla birlikte Sakarya'da yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre minibüs şoförlüğü başvurularında ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor. Oysa İstanbul ve diğer şehirlerde minibüs şoförlüğü için başvuranlar sıkı bir sağlık taraması ve sabıka kaygı sorgulamasından geçiriliyor. Sakarya'daki minibüs şoförü S.S.Y.'nin bu prosedürden geçmediği ortaya çıktı. Kentte ehliyeti olan herhangi bir kişinin minibüs şoförü olabileceğine dikkat çekiyor.

Şoförün yerine geçmiş

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz, "İstanbul'da bir minibüs sürücüsü olabilmek için öncelikle sağlık raporu, sabıka kaydı, Bakırköy veya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden uyuşturucu bağımlılığına ilişkin tahlil kaydı alıp belediyeye müracaat ediliyor. Her minibüs sürücüsü bellidir" dedi.

Öte yandan minibüsle ilgili incelemeler, saldırgan S.S.Y.'nin aracın ikinci şoförü olduğunu ortaya koydu.

Camları siyah filme kaplı

Şoför S.S.Y.'nin kullandığı minibüsün cam filmli olması da Sakarya'da bardağı taşıran son damla oldu. Vatandaşlar, Sakarya Valisi Oktay Kaldırım'dan cam film sorununa çözüm bulunmasını istedi. Şehrin göbeğinde minibüste yaşanan saldırıyı kimsenin görmemesini değerlendiren vatandaşlar, "Görmezler tabii, birçok toplu taşıma aracının camı siyah filmle kaplı. Bunların camlarını neden siyah filmle kaplanıyor! Bu araçlar kamuya açık ve kimsenin özel aracı değil" dedi.