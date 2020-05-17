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Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Minibüsler kaç kişi alıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımla ilgili önemli kısıtlamalar uygulanıyor. Normalleşme sürecinde evden çalışan pek çok kişi de işlerine döndü ya da dönmeye başladı. Birçok kişi "Otobüsler kaç kişi alıyor?" , "Minibüsler e fazla kaç kişi alacak?" , "Metrobüsler kaç yolcu alıyor?" konularını araştırıyor. Peki, minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:23:00 -
Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Koronavirüs salgını ülkemizde kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte “Yeni Normalleşme” dönemi 11 Mayıs itibariyle başladı. Ancak bu yeni normalleşme döneminde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymak son derece kıymetli. Vatandaşlar ulaşım için tercih ettikleri minibüslerin yeni dönemde en fazla kaç kişi taşıyacağını da merak ediyor. İşte, detaylar.

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek.  Trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

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