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Aktüel Minibüsle çarpışan otomobil iş yerine girdi, bir kişi yaralandı
Aktüel

Minibüsle çarpışan otomobil iş yerine girdi, bir kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 20:57:00 -
Minibüsle çarpışan otomobil iş yerine girdi, bir kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yusuf Teltik yönetimindeki 06 ABR 347 plakalı minibüs, Karşıyaka Mahallesi'nde Sedef Avcıtürk idaresindeki 80 ABN 587 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, iş yerinin ön camından içeri girdi.

İş yerinde oturan Doğan Çam, içeri giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaralanan Çam, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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