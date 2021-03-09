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Aktüel Minibüsçülerden yetimlere anlamlı destek!
Aktüel

Minibüsçülerden yetimlere anlamlı destek!

Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan 308 minibüsçü, araçlarına "Yetim Gülerse Dünya Güler" çıkartması yapıştırarak İHH'nın yetim için düzenlediği kampanyaya destek oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:48:00 -
Minibüsçülerden yetimlere anlamlı destek!

Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan 308 minibüsçü, araçlarının arka camlarına "Yetim Gülerse Dünya Güler" çıkartması yapıştırarak İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının kampanyasına destek oldu.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullu minibüsçüler, yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla "Minibüsçüler, Yetimlere Destek Veriyor" konulu bir program düzenledi.

Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan 308 minibüsün destek verdiği çalışmada, minibüslerin arka camlarına "Yetim Gülerse Dünya Güler" çıkartması yapıştırıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Hacı Bayram Şahin, programdaki konuşmasında, İHH'nin dünya üzerinde 100 binden fazla yetime düzenli destek olduğunu ve bunun 15 bininin de Türkiye'de bulunduğunu belirterek, salgın sürecinde yetimlere verdikleri destekten dolayı minibüsçülere teşekkür etti.

18 No'lu Minibüsçüler Kooperatif Başkan Yardımcısı Sinan Köroğlu da yetimler için her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.

İHH İstanbul İl Teşkilat Başkanı Mehmet Ergin ve İHH Beşiktaş İlçe Temsilcisi Naci Kalender'in de katıldığı program, hediyeleşme töreninin ardından sona erdi.

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