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‘Minare gölgesinde yıldızları seyrediyorum’ projesi ilgi çekti

Osmaniye’de bir imam, sosyalleşmek ve cami cemaatini çoğaltmak için cami adına yaklaşık 2 bin lira tutarında bir teleskop aldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 10:59
‘Minare gölgesinde yıldızları seyrediyorum’ projesi ilgi çekti

 Muhammed Yıldırım 

Osmaniye’de çocukların ve gençlerin camiyi tanıması ve namaza alışması amacıyla başlatılan proje yoğun ilgi görüyor.Kadirli ilçesinde bir imam, sosyalleşmek ve cami cemaatini çoğaltmak için ilginç bir projeye imza attı. İlçe merkezinde bulunan Miraç Cami İmamı Recep Çeri, cami adına yaklaşık 2 bin lira tutarında bir teleskop aldı. Teleskopu alan Çeri, ”Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum” projesini hayata geçirerek kısa sürede ilçede büyük yankı uyandırdı. Yatsı namazına gelen çocuklar ve gençler namazı kıldıktan sonra caminin çatı katına kurulan teleskopla ay ve yıldızları seyrediyorlar.

İmam Recep Çeri, Akit’e yaptığı açıklamada, “Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum’ projemiz dahilinde camimize teleskop aldık. Ay ve yıldızın durumuna göre her gün yatsı namazına müteakip cami cemaatimizle beraber ay ve yıldızları seyrediyoruz. Cemaatimiz çoğaldı gençlerimizin ilgisini çekiyor. Farklı mahallelerden buraya gelerek ay ve yıldızları seyrediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:59
  1. Osmaniye
  2. cami cemaati
  3. Miraç Cami İmamı Recep Çeri
  4. teleskop
  5. Minare Gölgesinde Yıldızları Seyrediyorum
  6. Akit

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