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Kadın - Aile

Mina isminin anlamı ne? Mina Kur'an'da geçiyor mu?

Mina isminin anlamı ne? Mina Kur'an'da geçiyor mu? Ebeveynler, bebekleri için isim araştırdığında sıklıkla "Mina" isimine bakıyor. Son zamanlarda popüler olan Mina isminin anlamını ve Kur'an'da geçip geçmediğini sizler için derledik. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:06:00 -
Mina isminin anlamı ne? Mina Kur'an'da geçiyor mu?

Kızlar için kullanılan Mina ismi Kur'an'da geçmiyor.

Mina isminin kökeni: Arapça / Farsça / Estonca / Tatarca / Sanskritçe / Japonca / Korece / Almanca / İspanyolca

  • Billur, şeffaf.
  • Şarap şişesi.
  • Camın ana maddesi.
  •  Farsça’da “emaye, sır” veya “lapis lazuli” anlamına gelir.
  • Arapçada: liman, iskele.
  • Gökyüzü.
  • Mekke’de Şeytan taşlanan yer.
  • Estonca’da “ben” anlamına gelir.
  • Tatarca’da “mayın” anlamına gelir.
  • Nepalce’de “değerli, kıymetli” anlamına gelir.
  • Paşto dilinde (bir Afgan dili) “aşk” anlamına gelir.
  • Eski Almanca’da “aşk” anlamına gelir.
  • İspanyolca’da “benım” anlamına gelir.
  • Sanskritçe’de “balık” anlamına gelir.
  • Japonca’da ” güzel aşk ve sevgi, gelecek aşk, gerçek aşk, güzel elma ağacı” anlamlarına gelir.
  • Korece “güzel ve zarif”.
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