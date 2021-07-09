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Biyografi Mimar Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye nerelidir? Şefik Birkiye eserleri neler?
Biyografi

Mimar Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye nerelidir? Şefik Birkiye eserleri neler?

Mimar Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye ismi, Türkiye’nin çok önemli eserlerine imza atan kişi olarak bilinmekte. Dünyaca tanınmış mima olan Şefik Birkiye Brüksel, Fransa, İsviçre, Monako, ABD’de çok sayıda eserlere imza atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,, Taksim camisi, İstanbul kuzey İstanbul sahil projesi ve Merkez Bankası binasının mimarı da olan Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye nerelidir? Şefik Birkiye eserleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 08:49:00 - 2021-07-09 08:51:30
Mimar Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye nerelidir? Şefik Birkiye eserleri neler?

Şefik Birkiye 1954 yılında Ankara’da doğdu. Brüksel, Fransa, İsviçre, Monako, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de önemli tasarımları vardır. Vizzion Architects'in kurucusudur. Yapımına 2012 yılında başlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin mimarıdır.

Mimar Şefik Birkiye, Ankara'da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı olarak ismini Türkiye'de duyurdu.  Başta Taksim olmak üzere Camii olmak üzere 7 caminin tasarımını yapan Birkiye, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Finans Merkezi'nde inşa edilen Merkez Bankası binasına imzasını attı.

Şefik Birkiye eserleri neler?

İstanbul’da Şan sineması yerine yapılan Şan AVM binası

İstanbul, Silivri’de Klasis Oteli

İstanbul, Taksim camisi

İstanbul, Merkez Bankası binası

Monako Prensi Rainer için dev bir otel

Kahire’de üç gökdelen

Rusya’da iki otel

Polonya’da bir otel

Brüksel'in doğusundaki Woluwe-Saint-Lambert bölgesinde La Belle Chanson» ve

«Les Trois Mâts» projeleri

Brüksel'de Brugmann Square Résidence projesi

Brüksel’de Jardin des Fonderies apartmanı

Belçika - Yeşil Meydan, Karma kullanım kompleksi

Lüksemburg Büyük Dükalığı - Arlon 257 konutları

Brüksel’de Green Island ofis kompleksi

Grenada Adası, Karayipler - Marinalı tatil köyü

İsviçre - Köy-tatil köyü

Sırbistan - Kopaonik, Köy-tatil köyü

Fransa - Quai des Princes

Fransa, Bordeaux - Domaine de Geneste, Arazi geliştirme

İstanbul kuzey İstanbul sahil projesi

Ordu ili belediye binası projesi

Paris’teki Disneyland’ı genişletilmesi projesi

Ankara - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Şefik Birkiye aldığı ödüller

1998 - MIPIM Ödülü - Brüksel’de Jardin des Fonderies apartmanı - en iyi konut

gelişimi

2000 - MIPIM Ödülü - Brüksel’de Green Island ofis kompleksi - en iyi iş merkezi

2013 - Ekovitrin'in düzenlediği "Yılın Starları" ödülleri kapsamında, "Avrupa'da Yılın

Başarılı İş Adamı" ödülü.

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