Mimar Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye nerelidir? Şefik Birkiye eserleri neler?
Mimar Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye ismi, Türkiye’nin çok önemli eserlerine imza atan kişi olarak bilinmekte. Dünyaca tanınmış mima olan Şefik Birkiye Brüksel, Fransa, İsviçre, Monako, ABD’de çok sayıda eserlere imza atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,, Taksim camisi, İstanbul kuzey İstanbul sahil projesi ve Merkez Bankası binasının mimarı da olan Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye nerelidir? Şefik Birkiye eserleri neler?
Şefik Birkiye 1954 yılında Ankara’da doğdu. Brüksel, Fransa, İsviçre, Monako, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de önemli tasarımları vardır. Vizzion Architects'in kurucusudur. Yapımına 2012 yılında başlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin mimarıdır.
Mimar Şefik Birkiye, Ankara'da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı olarak ismini Türkiye'de duyurdu. Başta Taksim olmak üzere Camii olmak üzere 7 caminin tasarımını yapan Birkiye, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Finans Merkezi'nde inşa edilen Merkez Bankası binasına imzasını attı.
Şefik Birkiye eserleri neler?
İstanbul’da Şan sineması yerine yapılan Şan AVM binası
İstanbul, Silivri’de Klasis Oteli
İstanbul, Taksim camisi
İstanbul, Merkez Bankası binası
Monako Prensi Rainer için dev bir otel
Kahire’de üç gökdelen
Rusya’da iki otel
Polonya’da bir otel
Brüksel'in doğusundaki Woluwe-Saint-Lambert bölgesinde La Belle Chanson» ve
«Les Trois Mâts» projeleri
Brüksel'de Brugmann Square Résidence projesi
Brüksel’de Jardin des Fonderies apartmanı
Belçika - Yeşil Meydan, Karma kullanım kompleksi
Lüksemburg Büyük Dükalığı - Arlon 257 konutları
Brüksel’de Green Island ofis kompleksi
Grenada Adası, Karayipler - Marinalı tatil köyü
İsviçre - Köy-tatil köyü
Sırbistan - Kopaonik, Köy-tatil köyü
Fransa - Quai des Princes
Fransa, Bordeaux - Domaine de Geneste, Arazi geliştirme
İstanbul kuzey İstanbul sahil projesi
Ordu ili belediye binası projesi
Paris’teki Disneyland’ı genişletilmesi projesi
Ankara - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Şefik Birkiye aldığı ödüller
1998 - MIPIM Ödülü - Brüksel’de Jardin des Fonderies apartmanı - en iyi konut
gelişimi
2000 - MIPIM Ödülü - Brüksel’de Green Island ofis kompleksi - en iyi iş merkezi
2013 - Ekovitrin'in düzenlediği "Yılın Starları" ödülleri kapsamında, "Avrupa'da Yılın
Başarılı İş Adamı" ödülü.