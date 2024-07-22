Milyonların 'pembe vagon' isteğine kulak tıkayan bir avuç azınlık ayaklandı! Bir de iktidar olsalar neler yapacaklar

Menzil köyü ile Buhara Evleri arasında hizmet veren otobüsler, faaliyet gösterdiği ilk günden beri "kadın-erkek" hassasiyetini gözeterek çalışıyor.

Otobüs duraklarının "kadın-erkek" şeklinde ayrıldığı ve otobüs içinde de kadınlarla erkeklerin ayrı ortamlarda seyahat ettiği yıllardır süregelen uygulamaya karşı eş zamanlı algı operasyonu başlatıldı.

Oda TV ve Sözcü gazetelerinin haberleştirerek hedefe koyduğu Menzil, sosyal medyada karalama kampanyasına maruz kaldı. Menzil köyü, "Cumhuriyet elden gidiyor" çığırtkanlığıyla gündeme getirildi.



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Asıl rahatsız oldukları yüce dinimiz İslam!

Kendi misafirlerinin yaşam tarzını gözeterek kadın-erkek ayrı otobüs hizmeti uygulayan Menzil hakkında yapılan paylaşımlarda ve haberlerde asıl hedefin Menzil köyü değil İslami değerler olduğu ortaya koyuldu.

Bir de iktidar olsalar...

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Menzil'e yönelik linç kampanyasına Sözcü gazetesine konuşarak destek verdi.

28 Şubat özlemi çektiği anlaşılan CHP'li Doğan, "Siyasal İslamcıların ele avuca sığmaz, kendini halkın üzerinde gören şeyh ve avareleri... Biz bu uygulamalara karşı Atatürkçü, devrimci değerlerden, ilerici politikalardan vazgeçmeden karanlık zihniyetle demokratik çerçeveler içerisinde mücadele edeceğiz." dedi.

Kadını korumayı hedefleyen Japonya'da da pembe vagon kullanılıyor!

Teknolojide dünya öncüsü olan Japonya'nın kadınlara daha rahat ortamlarda seyahat etmeleri için imkan sağladığı "pembe vagon" adı verilen özel otobüs uygulaması, Türkiye'de de milyonlar tarafından "kadınların huzur ve güvenliği için" talep ediliyor.

Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde ulaşım araçlarının kadın-erkek karışık olması, kadınlar açısından birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor.