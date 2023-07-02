Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi! Kira zammı sınırı ile ilgili flaş gelişme

Kabine ve Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor. Memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği, kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

4 Temmuz’da açılacak TBMM’de bu düzenlemelerin torba yasa olarak ele alınması bekleniyor.

En düşük memur maaşı 22 bin lira

Meclis’in açılmasıyla birlikte en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme torba yasada sunulacak. Yasanın Meclis yeniden tatile girmeden önce kısa sürede geçmesi bekleniyor.

Kiraya yüzde 25 zam sınırı

Kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren konutlarda kira artışı sorununa yönelik hükümetin, ev kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemesiyle ilgili geçen günlerde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayramdan sonra meselenin Meclis’in ilk işlerinden olacağını ve düzenlemenin torba kanunla yasalaşacağını söyledi. Bu kapsamda Meclis’in ilk işlerinden birisi de kira fiyatlarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlama olacak.

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Anayasa değişikliği

Hükümetin Meclis’in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak. Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi beklentiler arasında.