0553 313 94 23

Milyonları ilgilendiriyor! Otomobil satışlarında flaş gelişme

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk beş ayında ayında geçen yıla göre yüzde 48.71 azalarak 120 bin 354 adete, hafif ticari araç pazarı da, aynı dönemde yüzde 52.56 azalarak 32 bin 102 adete düştü.

11 Haziran 2019 Salı 17:52
Milyonları ilgilendiriyor! Otomobil satışlarında flaş gelişme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın Mayıs ayında yüzde 55 daralarak 33 bin 16 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Mayıs ayında otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.6 düşüşle 27 bin 126 adede indi. Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 62.07 düşüşle 5 bin 890 adete geriledi.

Otomobil satışları, yılın ilk beş ayında ayında geçen yıla göre yüzde 48.71 azalarak 120 bin 354 adete, hafif ticari araç pazarı da, aynı dönemde yüzde 52.56 azalarak 32 bin 102 adete geriledi.

ODD verilerine göre, Mayıs ayında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 50, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 50 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35.1 azaldı. Mayıs ayında 76 adet elektrikli ve 3,860 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36.67 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 44 bin 132 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55.26’ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı da yüzde 65.52’ye ulaştı.

Yüzde 85’i vergisi düşük olanlar

Mayıs ayı sonunda, otomobil pazarı segmentinin yüzde 86.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62.8 pay alan C (75 bin 602 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 51.7 pay ve 62 bin 198 adet) oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71.50 pay ile van (22 bin 953 adet), ardından yüzde 12.61 pay ile kamyonet (4,048 adet), yüzde 8.41 pay ile minibüs (2,701 adet) ve yüzde 7.48 pay ile Pick-up (2,400 adet) yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:52
  1. Otomobil
  2. hafif ticari araç pazarı
  3. Mayıs
  4. otomobil pazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Manuel Fernandes bombası
    1. Süper Lig'de Manuel Fernandes bombası
    2. Abdullah Ağar'dan kritik S-400 krizi..
    3. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    4. İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı
    5. Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı
    6. Sınırda yapılan duvar tamamlanıyor
    7. Çöken yol tehlike saçıyor
    8. Singapurlu Bakandan İstanbul..
    9. Yıldırım isabet eden kadın hayatını..
    10. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu..
    11. Söke’de 473 çocuk yazar imza günü..
    12. Müslümanlara saldırı hazırlığındaki..
    13. Meteoroloji'den Ankara için bir uyarı..
    14. İzmir'de aranan 690 kişi, uygulamada..
    15. Akıncı Üssü davası
    16. Çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
    17. Vali Çiftçi’den makam aracı açıklaması
    18. Terör örgütü PKK/PYD Telabyad’da..
    19. Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın..
    20. Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta..
    21. Yüzüne kezzap atılan Berfin 17..
    22. GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy..
    23. Esed'e büyük darbe! Halk sokağa döküldü
    24. Nallıhan’da tarım arazileri sel vurdu
    25. Vedat Muriç'li Kosova kazandı! Ülkede..
    26. Mısır ve ABD'li yetkililer Suriye..
    27. Sincan Belediyesinden sel mağdurlarına..
    28. Genç mucitler hünerlerini sergiledi
    29. Türkiye'yi tahrik edecekler! Uyarı..
    30. Adıyaman’da 54 kişi kene, yılan ve..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!