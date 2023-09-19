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Gündem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-09-19 09:48:00 -
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

SEDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğiyle, "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı maddeye bir cümle eklendi.

Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.

 
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