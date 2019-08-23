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Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! İstifa eden de kıdem tazminatı alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tek bir çalışanın mağdur edilmeyeceğini' ifade ettiği kıdem tazminatı konusunda, yeni bir model üzerinde çalışılıyor. 4 ayaklı yeni düzenlemeyle birlikte istifa eden de kıdem tazminatı alacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! İstifa eden de kıdem tazminatı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek bir çalışanın mağdur edilmeyeceğini" vurguladığı kıdem tazminatı konusunda, geçmişteki çalışmalar da dikkate alınarak yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni modelin dört sac ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek. Hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak.

Amaç işçiyi korumak

Fon sistemindeki temel amaç çalışanın gelecekteki maddi durumunu korumak, düşük kıdemle işçi çıkarılmasını önlemek olacak. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, fon sistemi kurulduğunda bütün çalışanlar kıdemini alabilecek. Fon sistemiyle daha çok işçi kıdem tazminatına hak kazanabilecek. Ayrıca çalışanın düşük kıdem tazminatı oranlarıyla karşılaşmasının önüne geçilecek. Kıdem tazminatı planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek. Her ay bütün çalışanlar için belirli bir miktar prim ödeneceği için maliyet zamana yayılmış olacak.

İstifaya da tazminat

Yeni Asır'ın haberine göre, yeni kıdem tazminatının önemli başlıklarından birini 'fondakalmasüresi' oluşturuyor. Mevcut sistemde istifa edenler tazminat alamıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte istifa eden de kıdem tazminatı alacak. Bunun için sistemde asgari belli süre kalmak gerekecek. Birikim Fon'da kaldığı sürece nemalanacak.

Nakit çekme olanağı

Bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamuemekliliksistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi modelinde sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:21
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Bireysel Emeklilik Sistemi
  3. kıdem tazminatı
  4. Bireylerin emeklilik

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